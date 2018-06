Indira prisega na dieto s seksom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od težaka do junaka

V včerajšnji oddaji Od težaka do junaka je komentatorka Indira razkrila posebno dieto, na katero prisega in zaradi katere se lahko občasno tudi pregreši s hrano.

V včerajšnji oddaji Od težaka do junaka so komentatorji gostili izpadlo tekmovalko šova The Biggest Loser Slovenija Marto Kepic. Ta je priznala, da je bila včasih zasvojena s sendviči, zdaj pa je sploh ne premamijo več. Trener Andrej Milutinovič ji je nato razkril trik, kako pripraviti sendvič popolnoma brez kruha. Namesto tega sam uporabi rezine sveže paprike.

Nasvet, da si je bolj zdravo pripraviti sendvič brez kruha, pa ni najbolj dišal voditeljici Jasni Kuljaj, ki je dejala: "Še seks nam vzemite, potem res ne vem, ali je še vredno živeti!" Indira se je strinjala, da je treba v življenju občasno tudi brez slabe vesti uživati, zato se sama drži vodila: "Raje si privoščite kos kruha in nato še dober seks, da pokurite odvečne kalorije!"

Šov The Biggest Loser Slovenija bo na sporedu nocoj ob 21. uri, zatem pa sledi še komentatorska oddaja Od težaka do junaka.

