Indira obračunala s Henrikom! #video

Od šova The Biggest Loser Slovenija se je po včerajšnjem tehtanju moral posloviti Henrik, ki je bil kasneje tudi gost komentatorske oddaje Od težaka do junaka. Tam pa je prišlo tudi do dolgo pričakovanega soočenja z Indiro.

Dekleta v šovu The Biggest Loser Slovenija so Henrika obtožile, da naj bi se do njih neprimerno vedel. Podobnega ravnanja ga je v prejšnji sezoni obtožila tudi Indira, Henrik pa je vse obtožbe zanikal.

In ko je v komentatorski oddaji Od težaka do junaka prišlo do soočenja med Henrikom in Indiro, so načeli tudi to temo. Indira mu je zabrusila, da ima dovolj njegovega sprenevedanja in da je čas, da dokončno razčistita in da prizna, kaj se je res zgodilo. In kljub temu, da je Indira med pogovorom z njim vidno izgubljala živce, je Henrik kakršnokoli neprimerno vedenje zanikal.

Njuno soočenje si lahko pogledate v zgornjem videu.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri na Planet TV.