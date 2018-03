Indira: Cilj je, da bo oddaja bolj gledana kot šov The Biggest Loser Slovenija #video

Od težaka do junaka

Ali bo Andrej prišel do besede, koga bodo obrali do kosti, kaj bo sočno in kaj pikantno? Odgovore na vse to obljubljajo komentatorji oddaje Od težaka do junaka, ki bo letos še bolj odštekana kot lani.

Odštevamo še zadnje dneve do največje preizkušnje v boju z odvečnimi kilogrami te pomladi, šova The Biggest Loser Slovenija. Kandidati bodo ponovno pod drobnogledom ne le trenerjev in javnosti, pač pa tudi najbolj nabrušenih jezikov komentatorjev. Pod okriljem voditeljice Jasne Kuljaj se bodo za besedo borili že izurjeni komentator in priznani osebni trener Andrej Milutinovič, ki bo se bo posvečal predvsem strokovnemu delu, lanska tekmovalka šova Indira Ekić, ki se bo vživljala in podoživljala dogajanja in občutenja tekmovalcev, ter radijec Tadej Bricelj, ki bo poskrbel tudi za humorne vložke. Pikantna in zabavna komentatorska oddaja Od težaka do junaka, katere cilj po besedah Indire je, da bo bolj gledana kot šov The Biggest Loser Slovenija, bo prvič na sporedu 21. marca ob 22.35.

