Gaja in Pia končno zakopali bojno sekiro #video

Gaja in Pia sta po vseh grdih pogledih končno zgladili nesporazume in pojasnili, da je bil vzrok njunega slabega odnosa Valter.

Izločilna oddaja šova The Biggest Loser Slovenija bo na sporedu nocoj ob 21.00 uri na Planetu.

Tekmovalki rdeče in modre skupine Gaja in Pia sta končno zgladili nesporazume. Dekleti sta bili že od samega začetka nastrojeni druga proti drugi, kaj natanko je bil povod za nesoglasja med njima, pa do zadnjega ni bilo jasno. V nocojšnji oddaji bo epilog dobila tudi njuna zgodba.

Vse govorice in natolcevanja so po besedah deklet prišli od Valterja. "Uspešno je zamešal štrene med nama. No, zdaj sva zgladili vse stvari, saj so bile le plod uspešnega taktiziranja drugega sotekmovalca," sta povedali. Kaj še sta dodali Gaja in Pia o svojem odnosu, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

