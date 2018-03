Črna statistika The Biggest Loser Slovenija

The Biggest Loser Slovenija

Foto: Planet TV

49 let, 180 centimetrov, 174 kilogramov, indeks telesne mase (BMI) 55,6, kadilec, ki se ne giba redno. To so bili ključni podatki, ki so tekmovalcu šova The Biggest Loser Slovenija Edu Mesiču priklicali solze na obraz. In rezultat? 12 let življenja. Na podlagi statističnih podatkov bodo nekateri od tekmovalcev namreč izvedeli, koliko let življenja jim še preostane, če se v njihovem življenju ne bo nič spremenilo.

Novica ni bila šokantna samo za Eda, ampak tudi za njegovo ženo. Ta namreč že dvajset let boleha za multiplo sklerozo, pri tej zahrbtni bolezni pa ji je v veliko moralno in fizično pomoč prav naš tekmovalec.

Foto: Planet TV

Tudi nocoj bo eden od tekmovalcev izpostavljen tako imenovani črni statistiki. Kdo bo to in kakšni bodo njegovi rezultati, boste izvedeli že v nocojšnji oddaji, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planet TV.