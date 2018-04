Zmagovalci izziva so se slekli do golega #video

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija so opravili še en, tokrat vojaški izziv. Prvič so slavili člani modre ekipe, nad prigarano nagrado so bili navdušeni in so lahko razgalili svoja telesa, medtem ko so rdeče za kazen čakala manj prijetna opravila.

"Trgali bomo noge," je napovedal Željko, ko je skupaj s preostalimi tekmovalci izvedel, kakšen bo naslednji izziv. Ekipi sta bosta pomerili v vleki vojaških vozil in nalaganju zabojev z eksplozivom.

Resnične izkušnje z vojsko ima sicer Simon, ki je služil vojaški rok, Rok pa bi se v vojsko vpisal, vendar ga pri tem omejuje telesna teža. Tudi Maja se je na želela prijaviti na razpis, vendar so je zaradi starosti zavrnili. "Jaz pa priznam, da bi bil slab vojak," je v svojem slogu povedal Željko, vojaških ambicij nima niti Katja. "Najbolj primeren vojak bi Blaž, vendar po disciplini nihče od nas tudi blizu ni vojaškemu režimu," pa je priznal Henrik.

Pod okriljem generalov, v čevlje katerih sta stopila trenerja Nataša Gorenc in Jan Kovačič, so tekmovalci dali vse od sebe, kar je pripeljalo tudi do manjših bojnih ran v obliki odrgnin in podplutb.

Modri so rdeče na koncu ugnali za celo minuto in tako prvič slavili na izzivu. Za nagrado so svoja telesa lahko prepustili razvajanju v savnah in džakuziju, medtem pa so rdeči opravljali dela na smetišču. Nekaterim delo ni preveč dišalo in so se mu raje izogibali.

