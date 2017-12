Bojanu ni uspelo shujšati, Majda pa odhaja domov #video

Foto: Planet TV

V tem tednu so bili vsi še posebej na trnih, saj so se zavedali, da se prav vsak lahko znajde na izločilnem glasovanju, saj so bili na udaru tako moški kakor tudi ženske. Vsi so tako dodatno trenirali in se v telovadnici potili do zadnjega atoma moči, saj so se zavedali, da je vsaka minuta na treningu še kako pomembna.

Še posebej dober teden pa je imela Indira, ki je po krizi pretekli teden sklenila, da se nikoli več ne bo znašla na izločanju. Ne samo da je izjemno pazila pri prehrani, povečala je tudi količino treningov in se pri Nataši maksimalno trudila, da bi na treningih pokurila kar največje število kalorij. Indiri se je trud v tem tednu še kako obrestoval, saj je na tehtanju naravnost blestela, shujšala je 2,9 kilograma oz. 3,55 odstotka teže in tako dosegla drugi najboljši rezultat na tehtanju. "Splača se potruditi, upam, da si zadovoljna, Nataša," je po tehtanju dejala Indira, ki so jo povsem premagala čustva. "Nazadnje sem imela takšno težo v srednji šoli, pred kar nekaj leti." Inidra trenutno tehta 78,8 kilograma.

Najboljši med moškimi je bil tokrat Iztok, ki je v tem tednu stopil 3,9 kilograma oz. 3,81 odstotka teže. Sledil mu je Aleksandar, ki je tokrat izgubil 4,3 kilograma oz. 3,54 odstotka teže, za njim pa se je uvrstil Boštjan, ki mu je v tem tednu uspelo izgubiti 2,5 kilograma oz. 2,74 odstotka teže. "Jan, Nataša, Katja, poglejte te suhce za vami, ne vem, kaj delate, a rezultati so fenomenalni, kapo dol vsem," je bil po tehtanju zadovoljen Iztok, ki mu je po dolgem času uspelo priti pod sto kilogramov. Njegova nova teža je zdaj 98,4 kilograma.

Bojan v tem tednu ni shujšal niti za gram

Največji šok pa je sledil, ko je na tehtnico stopil Bojan, ki velja za največjega favorita za končno zmago, tehtnica pa se ni premaknila niti za gram. Bojan je bil edini, ki v tem tednu ni shujšal čisto nič in se je tako znašel pod rumeno črto.

Z njim se je na izločilnem odru znašla Majda, ki je v tem tednu shujšala 1,3 kilograma oz. 1,17 odstotka teže. Mojca, ki je shujšala 1,2 kilograma oz. 1,26 odstotka teže, pa se je prebila nad rumeno črto.

Bojan je verjetno pred izločilnim glasovanjem razmišljal o marsičem, upal je, da se bodo fantje držali dogovora in ga obdržali v igri, a seveda vedno obstaja možnost, da bi izkoristili priložnost in se znebili svojega največjega konkurenta.

Fantje so se držali dogovora in na koncu domov poslali Majdo, ki jim takšne odločitve ni niti najmanj zamerila, saj ji je bilo prav, da so fantje do konca držali besedo in spoštovali dogovor, ki so ga sklenili pred časom.

