Bo nocoj v šov vstopil novi tekmovalec?

Ta teden je bil za tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija zelo pester, a ga bo še dodatno pretresel novi obraz. Kdo je Vili?

Konflikti v kuhinji, prvo krizno zasedanje, prepiri na izzivu, skušnjava brez dobitnika imunitete … Ta teden je bil za tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija zelo pester. Veliki preobrat se je zgodil šele po tedenskem izzivu v Lipici, kjer ni bilo ne poraženca ne zmagovalca … Da so se strasti pomirile, sta enakovredni ekipi odšli na razvajanje v Portorož, kjer bo sledil še zadnji trening pred nocojšnjim izločanjem. V nocojšnji oddaji bo mesto za zmagovalca v izgubi teže dosegla le ena ekipa. Komu bo uspelo in kaj bo pokazala tehtnica?

Naše letošnje junake pa bo presenetil še nekdo, ki sliši na ime Vili … Kdo je Vili? Novi tekmovalec? Zakaj in pri kom bo sprožil čustveni odziv?

Preverite nocoj v oddaji The Biggest Loser Slovenija, ko bomo priče tudi moškim solzam in ogorčenju nad nepošteno igro nekaterih tekmovalcev.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri na Planet TV.