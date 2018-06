Ajda Sitar: Tekmovalci so še nekoliko zmedeni #video

Dočakali smo zadnji, finalni teden v šovu The Biggest Loser Slovenija. Tri dekleta in trije fantje se vse bolj zavedajo, da se bo njihova shujševalna televizijska zgodba končala v tem tednu, zato bomo že danes priča številnim čustvom in predvsem presenečenjem. Danes bodo naši junaki pokazali svojo dobrodelno plat, obiskali pa jih bodo tudi nekateri lanski tekmovalci šova. Kakšno bo njihovo srečanje in kakšni bodo novi stajlingi tekmovalcev, za katere bo poskrbela stilistka Ajda Sitar, preverite že nocoj na Planet TV.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo v tem tednu na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, v petek ob 21. uri pa nas čaka veliki finale.