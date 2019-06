Nocoj na sporedu zadnji del oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem uspešno končuje že 9. sezono. V 20 epizodah je voditelj Jure Godler z ekipo dogodke tedna predstavil brez dlake na jeziku in s satirično noto, ki mu je letos prinesla že tretjo nagrado žaromet. Na svoji polici ima tako poleg viktorja tudi tri žaromete.

"Lepo je prejeti nagrado za nekaj, kar rad počneš in se vedno znova trudiš početi bolje in bolje," je prejem nove nagrade komentiral vedno skrbno urejeni Jure, ki ga zdaj čaka zaslužen poletni oddih. Njegov najljubši dopust vključuje veliko miru in knjig, morda pa bo ponovno prebral tudi svoj knjižni prvenec, tragikomedijo Predsednikova norost, ki jo je izdal letos aprila.

Foto: STA