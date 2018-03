Jure Godler bo dobil strokovnjaka za politično korektnost

Ta teden z Juretom Godlerjem

Oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem na satiričen način nastavi ogledalo dogodkom preteklega tedna in pogosto na glas pove tisto, kar si vsi mislimo.

"Cerar je slišal, da se vračamo, zato se je odločil, da ustvari diverzijo"

"Gospod Cerar je ob odstopu omenil 'stare sile' in mnogi tega ne vedo, ampak ta stara sila sem jaz. Slišal je, da se vračamo in da imamo fantastične šale na račun njegove makete drugega tira, zato se je odločil, da nam premeša štrene in ustvari diverzijo. Enaka situacija je z Zahovičem. Glede na to, da načrtujemo skeč na račun predsednika države, lahko v kratkem pričakujemo tudi njegov odstop," nam je o novi sezoni povedal Jure.

Novi poročevalec bo strokovnjak za politično korektnost

"Imamo tudi novega dopisnika, ki bo nadomestil veliko vrzel, ki je nastala ob odhodu Janeza Ivana Novaka. Iz Murgel smo namreč dobili sporočilo, da smo bili preveč enostranski in smo predstavili le mnenje povprečnega volivca SDS, zato smo za novega poročevalca izbrali strokovnjaka za politično korektnost, ki bo predstavil mišljenje z bolj levega spektra," še dodaja.

