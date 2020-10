V glasbeno preteklost bomo tokrat skočili s tem hitom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu ob 20. uri na Planetu, bo zabava v gostilni v znamenju noči čarovnic. Tudi tokrat pa bomo lahko slišali eno od uspešnic, ki je nastala pred več kot dvema desetletjema in nas še danes prisili, da zapojemo. Pevec Dadi Daz bo zapel svojo uspešnico Podoben sem zmaju.

Dadi Daz je s svojo glasbo najbolj navduševal v devetdesetih letih, še vedno pa je glasbeno zelo aktiven in zelo rad nastopa, čeprav se je v zadnjem obdobju zaradi zdravstvene krize znašel v podobnem položaju kot večina slovenskih glasbenikov. "Zelo pogrešam koncerte in občinstvo. Vseeno pa poskušam ta čas čim bolje izkoristiti za ustvarjanje in snemanje nove glasbe," nam je povedal.

V tokratni oddaji Pri Črnem Petru bo nastopil z uspešnico Podoben sem zmaju, za katero tudi sam na začetku ni pričakoval, da bo postala tako zelo priljubljena pri poslušalcih in se vpisala med tako imenovane zimzelene. V oddaji pa bo predstavil tudi svojo novo skladbo z naslovom Le solza mi spolzi.

Sicer pa glasbenika številni poznajo tudi kot odličnega interpreta glasbe Bon Jovija, predvsem zaradi zelo podobne barve glasu, Dadi Daz pa nam je zaupal, da je tudi sicer velik ljubitelj njegove glasbe.

"Ima odlično glasbo in z največjim veseljem pojem njegove pesmi," je povedal in dodal, da se je udeležil tudi kar nekaj njegovih koncertov. "Prvič sem ga videl leta 1989 v Münchnu, potem pa sem bil na njegovih koncertih še trinajstkrat."

Da je glasba Bon Jovija v njegovem življenju pustila res močan vtis, pa dokazuje tudi dejstvo, da je po njem poimenoval tudi svojega hišnega ljubljenčka. "Ja, moj maček sliši na ime Jovi," je povedal o kosmatincu, ki je nekoliko nenavaden tudi po tem, da se mu zelo rad pridruži pri vožnji z motorjem.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu.

