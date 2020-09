To je bohurt, eden najbrutalnejših športov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Najenostavnejši opis tega bi bil, če rečem, da je to "full contact" borba v polnem oklepu, ki je replika zgodovinskih oklepov iz različnih obdobij srednjega veka, z nenabrušenimi replikami orožja iz istega obdobja," je šport, kjer ne manjka grobosti, opisala Sara Šolar. "Dokler sem trenirala, je bil to odličen način za kurjenje odvečne energije in doza čistega adrenalina."

Sara se bo nocoj v oddaji Preživetje v divjini preizkusila še v eni ekstremni preizkušnji, ki jo je zanjo pripravil Brane T. Červek.

Oklep, ki ga uporabljajo tekmovalci, je precej težak, saj je Sarina oprema tehtala približno 30 kilogramov, kar je približno polovica njene teže. Kljub oklepu in nenabrušenemu orožju, ki ga uporabljajo v borbah, pa lahko pride do resnih poškodb.

To se je primerilo tudi Sari na svetovnem prvenstvu v Pragi. "Imela sem natrgano mišico na slabo zaščitenem delu noge. V borbah ena na ena sicer obstaja nekaj pravil, ko pa je borba skupinska, jih skoraj ni. Na koncu šteje samo to, v kateri skupini več borcev ostane na nogah."

Oddaja Preživetje v divjini bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu.

