Zvezdnik je bil med snemanjem na robu živčnega zloma

Nocoj ob 22.45 si lahko na Planetu ogledate glasbeno dramo Nesrečniki (Les Miserables), ki jo odlikuje izjemna igralska zasedba. V njem nastopajo Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne. V nadaljevanju razkrivamo, kako ekstremne so bile priprave igralcev na samo snemanje.

Hugh Jackman je moral za potrebe snemanja prizorov, ki se v filmu odvijajo v zaporu, opazno shujšati in celo preživeti 36 ur brez vode. Na ta način je dehidriral in izgubil napetost kože na licih in okrog oči ter s tem dobil realno podobo zapornika.

"Skoraj sem doživel živčni zlom. Po 20 urah brez zaužite tekočine sem namreč dobil hud glavobol. Tako sem bil žejen, da sem hotel piti morsko vodo", je v enem izmed intervjujev dejal igralec.

Tudi režiser je bil zaskrbljen zanj. "Takih skrajnosti med snemanjem ne bi smel podpirati", je povedal Tom Hooper. Povedal je tudi, da je igralcu svetoval, naj zaužije malo tekočine, ampak da je ta vseeno ostal trdno odločen in vztrajal brez vode. Na srečo igralca so te prizore posneli takoj na začetku, tako da je v nadaljevanju snemanja lahko normalno pil vodo in se prehranjeval.

Jackman pa ni bil edini glavni igralec v tem filmu, ki je moral za potrebe snemanja v take ekstreme. Na dieto je morala pred snemanjem tudi igralka Anne Hathaway. "Enostavno sem morala prenehati jesti", je svojo dieto komentirala igralka.

