Ženske, ki imajo orožje, so trikrat pogosteje žrtve uboja na domu #foto

Manekenka in igralka Hailey Gates je v dokumentarni seriji Države skozi modo obiskala modno revijo dodatkov za prikrito nošenje orožja. Tam je hotela dobiti odgovor na vprašanje, zakaj se v ZDA vedno več žensk odloča za nošenje orožja.

Američani so znani ljubitelji orožja, v zadnjem času pa narašča tudi število žensk, ki se odločijo, da bodo imele pri sebi orožje. Na modni reviji dodatkov za prikrito nošenje orožja v Ohiu je Hailey zato zanimalo, kaj so vzroki za to.

Modna revija dodatkov za prikrito nošenje orožja v Ohiu Foto: Planet TV/Vice

V Independenceu, kjer je bila omenjena modna revija, se je zadnji umor zgodil leta 1977, v vzhodnem Clevelandu pa je zgodba popolnoma drugačna. Kljub temu vsako leto nova zakonodaja še olajša nošenje orožja.

Hailey se je srečala s sestrama Naenae in Judy, ki sta pred kratkim zaprosili za dovoljenje za nošenje orožja. Vprašala ju je, zakaj sta se odločili, da bosta ob sebi neprestano nosili pištolo. Naenae ji je pojasnila svoje stališče: "Veliko mojih prijateljev so ustrelili. Prijatelj je na bencinski črpalki dobil osem strelnih ran. Dovolj imam pogrebov!"

Foto: Planet TV/Vice

Po njunem mnenja je bistvena varnost. Številne ženske kupijo prvo pištolo za samoobrambo. 61 odstotkov jih nato kupi vsaj še eno pištolo. Ženske za to porabijo milijone, redko pa se govori o tveganju žensk ob nošenju orožja. Ženske, ki imajo orožje ali živijo z nekom, ki ga ima, so kar trikrat pogosteje žrtve uboja na domu. Hailey se je zato spraševala, ali je orožarska industrija v ZDA res prijazna do žensk.

