Modna revija dodatkov za prikrito nošenje orožja #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novem delu dokumentarne serije na Planet TV z naslovom Države je novinarka Hailey Gates obiskala Ohio in prav posebno modno revijo, ki vključuje orožje. V ZDA se namreč vedno več žensk odloča za nakup orožja.

Manekenka in igralka Hailey Gates je v dokumentarni seriji Države skozi modo obiskala modno revijo dodatkov za prikrito nošenje orožja. Z njimi lahko lastniki nosijo orožje, ne da bi ga ljudje videli. Na reviji ženskam pokažejo, na kakšne načine ga lahko nosijo.

Foto: Planet TV/Vice

Američani namreč obožujejo strelno orožje. Prednjačijo skoraj v vseh kategorijah. Imajo največ orožja v zasebni lasti na prebivalca in največ množičnih streljanj. Vseeno goreče zagovarjajo pravico do nošenja orožja. V 45 zveznih državah ga lahko nosijo v javnosti, v desetih tudi v univerzitetnem naselju in v trinajstih celo brez urjenja ter dovoljenja. V vseh ameriških zveznih državah pa smejo civilisti prikrito nositi strelno orožje v javnosti.

Foto: Planet TV/Vice

Med ljudmi, ki pridobijo dovoljenje, je v zadnjem času veliko žensk. Ocenjujejo, da vsaka ženska, ki kupi pištolo, porabi dodatno še 400 dolarjev za dodatke za orožje. Zaradi tega denarja se vse bolj razvijajo moda in modni dodatki, namenjeni orožju.

Zakaj se v ZDA vse več žensk odloča za nošenje orožja, boste izvedeli v nocojšnji dokumentarni seriji Države skozi modo na Planet TV.