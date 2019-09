Zaradi Katarine Čas je bila na robu solz #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zabavni oddaji s skrito kamero Znajdi se!, ki bo prvič na sporedu v sredo ob 21. uri, bo kot prva gostovala igralka Katarina Čas. Njeni zabavni in nenavadni izzivi, ki jih je naložila tekmovalcu, so njegovo spremljevalko, ki ni vedela za skrito kamero, skoraj pripravili do solz.