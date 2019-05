Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zanj obstaja samo erotična masaža," je povedala Slavica o možu Matjažu in njegovem odnosu do masaže. In res se gospa ni kaj dosti zmotila. Kaj se je zgodilo po tem, ko je Matjaževa "nova žena" Mojca uvedla pravilo masaž?