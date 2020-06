Zabava, ki bi morala biti vsak teden

Več kot očitno se je poznalo nekajmesečno zatišje na družabni sceni, saj je letošnje druženje ob začetku poletja, ki ga na neformalen način vedno obeleži tradicionalna Casali After work zabava, dodobra razgrelo vse sproščenih užitkov in druženja željne.

Alexander Lipovšek - Josef Manner Slovenija, Sandra Bratuša - Adria Media, Jasmina Horvat - agencija Vodik, Dejan Sejdič - Josef Manner Slovenija, Tanja Kokot

»Shot of the Year« Rum-Kokos kroglic z okusom pomaranče Zapriseženi ljubitelji Casalijevih dobrot, predvsem znanih čokoladnih kroglic, so le dočakali dan, ko so se minulo sredo po dolgem času ponovno lahko prepustili zares prijetnemu druženju na splavu ob priljubljenem ljubljanskem lokalu Makalonca. Ni lepšega, kot sprostiti se po delovnem dnevu in v družbi enako mislečih zaplesati, se zaplesti v lahkotno kramljanje in, seveda, uživati v dobrotah Casali.

Vedno prepoznavno Casali tropsko vzdušje so napolnili in razgibali prijetni ritmi, za katere je poskrbel DJ Pero; "zaplesale" pa so tudi brbončice obiskovalcev. Vsem prisotnim so simpatične hostese namreč v pokušino ponudile posebno in omejeno izdajo "Shot of the Year" Rum-Kokos kroglic z okusom pomaranče, ki prinašajo svež veter sladkih okusov na prodajne police.

Alja Viryent Žalik - agencija Vodik, Alexander Lipovšek - Josef Manner Slovenija Letošnji okus sladke pomaranče je le pika na i tekoči sredici s pravim rumom iz sladkornega trsa, večim slojem nežno topljive mlečne čokolade s kakavom iz lastne pražarne in drobno nastrganega kokosa v Casali kroglicah.

Ana Maria Mitič in Alja Viryent Žalik - agencija Vodik

Ana Maria Mitič, Jani Pavec

Dejan Sejdič - Josef Manner Slovenija, Jani Pavec, Alexander Lipovšek - Josef Manner Slovenija

Dobro zamišljena mešanica prave energije, ambienta, družbe pravih ljudi, osvežilnih Havana koktajlov ter posebne poletno-osvežilne kombinacije čokolade in sadnega okusa pomaranče je navdušila tudi številne znane obraze, ki tega niso želeli zamuditi. Zares prijetno vzdušje pa so začutili tudi mnogi mimoidoči, ki so prav tako lahko poizkusili letošnjo Casalijevo pomarančno novost.

Igor Jelen Iggy

Otok Casali in tradicionalna po-službena zabava sta tudi tokrat upravičila svoj sloves, zato so se mnogi ob slovesu že vnaprej spraševali, kaj jih zna pričakati naslednje leto. Novo presenečenje, seveda.

Špela Močnik, Alexander Lipovšek - Josef Manner Slovenija_1

Naročnik oglasnega sporočila je Manner.