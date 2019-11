Za uspešno kariero se ni treba odpovedati zasebnemu življenju

Karierni sejem MojeDelo.com se vrača v Koper. V četrtek, 28. novembra, bo Gledališče Koper med 10. in 18. uro gostilo več kot 16 priznanih slovenskih in tujih delodajalcev, ki bodo iskali nove kadre v Obalno-kraški regiji. O zelo aktualni temi - uspešnem usklajevanju kariere in zasebnega življenja - bo predaval priznan strokovnjak, klinični psiholog dr. Aleksander Zadel.

Vsak četrti zaposleni doživlja konflikt med poklicnim in zasebnim življenjem

Usklajevanje zasebnega in poslovnega življenja je dandanes za marsikoga velik izziv. Na eni strani je želja po gradnji uspešne kariere, na drugi strani želja po kakovostnem preživljanju prostega časa in časa z družino. A dan ima le 24 ur, zato je pomembno, da si ga znamo ustrezno razporediti. Neusklajeno poklicno in družinsko življenje namreč pogosto povzroča stres, kar lahko vodi v izgorevanje in podobne motnje. Raziskave kažejo, da približno ena četrtina evropskih delavcev doživlja konflikt med poklicnim in zasebnim življenjem. Kaj lahko storimo sami in kaj lahko stori delodajalec, da bo bomo bolj zadovoljni?

Dr. Aleksander Zadel: Nismo pripravljeni živeti v skladu z našimi cilji in pričakovanji

Na Kariernem sejmu MojeDelo.com v Kopru bo o uspešnem usklajevanju osebnega in poklicnega življenja predaval priznan strokovnjak dr. Aleksander Zadel, univerzitetni diplomiran psiholog, doktor znanosti in specialist klinične psihologije. Več kot 20 let že vodi predavanja in delavnice v različnih podjetjih in uspešno mentorira ljudi, da na podlagi lastnih potencialov in želja povečajo osebno zadovoljstvo in učinkovitost. "Primerno usklajen osebni in poklicni razvoj posamezniku omogoča, da se skozi zahtevna obdobja ne le prebija, temveč v njih tudi ustvarjalno in zadovoljno živi. Intenzivno poslovno življenje včasih razumemo kot odpoved osebnemu življenju, toda na pravi način povezano osebno in poslovno življenje omogoča posamezniku dobro regeneracijo, učinkovito doseganje poslovnih ciljev in kakovostno zasebno življenje."

Dr. Aleksander Zadel opozarja, da nam za doseganje tovrstnih ciljev manjka odgovornosti: "Imam službo, ampak ne vem, kaj bo jutri. Tu se začne zapletati klopčič našega življenja. Nismo pripravljeni živeti v skladu z našimi cilji in pričakovanji." Nasvetom priznanega psihologa prisluhnite na brezplačnem predavanju od 16.30 do 17.15 v Veliki dvorani Gledališča Koper. Na predavanje se čim prej prijavite in si zagotovite prosto mesto.

Predavanja na regionalnem Kariernem sejmu MojeDelo.com v Novi Gorici.

Brezplačne delavnice, karierno svetovanje, fotografiranje in psihometrično testiranje

Karierni sejem MojeDelo.com v Kopru sicer na široko odpira priložnosti za vse tiste, ki si od svoje kariere želite več, pa naj bo to nova poklicna pot, širitev obzorij ali pridobivanje dodatnih znanj in poznanstev. Organizatorji so pripravili pester izobraževalni program, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Registrirani uporabniki na portalu MojeDelo.com boste lahko brezplačno opravili psihometrično testiranje, fotografiranje za življenjepis in karierno svetovanje strokovnjakov, ki vas bodo usmerili, kako se na trgu dela predstaviti tako, da vas bodo delodajalci zagotovo opazili.

Priznana podjetja bodo iskala nove kadre

Na Kariernem sejmu MojeDelo.com v Kopru se bo predstavilo več kot šestnajst lokalnih podjetij, ki bodo iskala nove kadre na območju Obalno-kraške regije. Lahko se jim boste predstavili, spoznali člane njihove ekip in iz prve roke pridobiti konkretne informacije o priložnostih za zaposlitev.

Reginalni Karierni sejem MojeDelo.com v Novi Gorici je požel veliko zanimanja med obiskovalci.

Zabeležite si torej 28. november, od 10. do 18. ure, za obisk Kariernega sejma MojeDelo.com v Gledališču Koper. Pripravite življenjepise, vizitke in vprašanja, pristopite do potencialnih delodajalcev in poslovnih partnerjev ter naredite korak naprej v svoji karieri.

