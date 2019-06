Za ameriški trg so ji povečali prsi, nad katerimi je bila močno razočarana #foto

Eno bolj zabavnih dejstev o filmu je vsekakor razkritje igralke Keire Knightley, da so ji na posterjih za promocijo filma na ameriškem trgu s pomočjo fotošopa povečali prsi.

"Če vsaj ne bi bile videti tako povešene ..."

"Jezna sem bila, ampak le zato, ker so bile moje nove prsi videti tako zelo povešene. Če mi jih že popravljajo, želim, da so vsaj videti polne," je o po njenem mnenju ne najboljšem delu grafičnih oblikovalcev dejala igralka.

Neverjetno naključje

Zanimivo je tudi, zakaj je Clive Owen dobil vlogo kralja Arthurja v tem filmu. Potem ko so jo zavrnili Russell Crowe, Mel Gibson in Hugh Jackman, je producent Jerry Bruckheimer glasoval proti režiserjevi izbiri, ki je v tej vlogi želel videti takrat manj znanega Daniela Craiga.

Prepričan je namreč bil, da bo Clive Owen v tistem času izbran tudi za novega Jamesa Bonda, kar bi posledično pomenilo tudi več zanimanja za film Kralj Arthur. Na njegovo nesrečo pa je novi James Bond nato postal ravno Daniel Craig.

V filmu ne manjka akcije in množičnih bitk, ki so bile po večini posnete s kar osemnajstimi kamerami naenkrat. Da bi dobili res bližnje prizore napete akcije, so bili snemalci oblečeni kot vojščaki in pomešani tudi med statiste. Kamere pa so bile nameščene tudi na ščitih, mečih in konjih.

Zgodovinski akcijski spektakel s Clivom Owenom in Keiro Knightley, ki prinaša drugačno različico zgodbe o kralju Arturju, si na Planetu lahko ogledate v nedeljo ob 20. uri.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.