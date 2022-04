Z zdravjem obarvan pester teden v ALEJI

V najboljše novo nakupovalno središče na svetu ALEJO je prišel teden zdravja. Ob tem so pripravili številne brezplačne aktivnosti, zanimive dogodke in dejavnosti. Vsem pa je skupna skrb za zdravje, ki mora biti vedno na prvem mestu.

Vse do petka, 8. aprila, bodo na sporedu aktivnosti, ki jih predstavlja trgovina Hervis. Vsak dan bo od 16.00 do 19.00 v pritličju ALEJE na voljo analiza stopal, izdelava vložkov, prijavili pa se boste lahko tudi na njihove tekaške treninge in izvedeli pomembne informacije o priljubljenem pohodništvu.

Sensilabovi specialisti bodo obiskovalcem vse do sobote, 9. aprila, med drugim nudili degustacije prehranskih dopolnil in izvajali meritve pretočnosti ožilja ter vitaminov in mineralov. Obiskovalci bodo po rezultatih deležni tudi svetovanja, na Facebook profilu ALEJE pa bodo potekale nagradne igre za njihove izdelke.

Vse dni do sobote bo Društvo za srčno-žilne bolezni AED prikazovalo postopke oživljanja. V petek, 8. aprila, lahko izvedete brezplačne diagnostične preventivne meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka, saturacije v krvi, holesterola in telesne sestave, kar v ALEJI vsak petek omogoča Zdravstveni zavod Zdravje. V petek in soboto vam bo svoje delovanje predstavila tudi skupnost adidas Runners.

Med zanimivimi aktivnostmi pa velja izpostaviti četrtkov test tekaških copat z vrhunskima tekačema Mitjo Krevsom in Romanom Kejžarjem, ki se bo na ALEJI SKY izvajal od 16.00 do 19.00 in pri katerem bodo obiskovalci lahko sodelovali tudi v privlačni nagradni igri. V petek bo od 16.00 do 16.30 na sporedu tekaška abeceda s trenerjem teka Sandijem Omeradžičem ter od 16.30 do 17.15 prikaz vaj za mobilnost in moč s trenerjem teka Blažem Strožerjem. Zvečer, od 20.00 do 20.30, pa se lahko udeležite core treninga, ki ga bo vodila inštruktorica fitnesa in aerobike Nives Orešnik.

Za vikend pa se bosta na ALEJI SKY predstavila dva novodobna, manj znana športa. Najprej se bo v soboto od 15.00 do 19.00 odvil zanimiv turnir v spikeballu. To je razburljiva igra, zabavna za ljudi vseh starosti, ki se lahko igra kjerkoli in kadarkoli, njena pravila pa so zelo podobna pravilom iz odbojke.

V nedeljo vas čaka še turnir v cornholu, ki bo potekal od 13.00 do 17.00. Gre za privlačno igro, pri kateri igralci mečejo s koruzo napolnjene vrečke na nekoliko privzdignjeno ploščad z luknjo na njenem zgornjem delu. Zadetek vrečke v luknjo prinaša tri točke, na ploščad pa eno. Igra se nadaljuje, dokler igralec ali par ne doseže 21 točk.