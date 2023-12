Veliki André Rieu je organiziral dogodek, ki rešuje življenja!

André Rieu je pokazal, da ni samo pravi umetnik, ampak velik človek in humanitarec. Prejšnji teden je v Limburgu na Nizozemskem zbral 2000 otrok, z namenom, da bi se naučili postopek oživljanja. Na tem hvalevrednem dogodku sta se mu pridružila njegov orkester Johann Strauss in izvrstna mlada pevka Emma Kok s skladbama Stayin alive in All I want for Christmas is You.

Rieu, ki bo imel novembra 2024 v Ljubljani še en koncert, se je za to plemenito potezo odločil z željo, da bi otroci znali uporabiti tehniko oživljanja. Zaveda se, kako velikega pomena je znati oživljati, da bi lahko rešili čimveč življenj po vsem svetu. Prav tako poziva vse vlade ter šolske in izobraževalne ustanove, da to usposabljanje vključijo v svoje izobraževalne programe, saj je korist takšnih usvojenih znanj neprecenljiva.

Kot sam pravi, ni bilo lahko pritegniti pozornosti tako velikega števila otrok, a ob glasbi je bilo vse lažje. André pa se je tudi sam preizkusil v oživljanju.

Izvrstna vokalistka Ema Kok, ki je sodelovala pri tem izjemnem dogodku in otroke navdušila s svojo izvedbo božične uspešnice, se bo maestru in njegovemu orkestru pridružila na turneji prihodnje leto, tako da jo bo imelo občinstvo v Ljubljani priložnost slišati v živo.

Foto: Star produkcija

Sodeč po prejšnjih nastopih, slovensko občinstvo obožuje tega virtuoza na violini in dirigenta, saj Rieu na vsakem nastopu dvorano spremeni v plesišče. Njegov repertoar sestavljajo tako največje filmske, operne, pop in rock uspešnice, kot tudi uspešnice iz muzikalov in operet ter seveda najlepši valčki. Rieuja in njegov največji zasebni orkester na svetu, ki ima okoli sto članov, si vsako leto ogleda več kot 600.000 oboževalcev, zato ne preseneča, da tudi v Evropi ob nakupu vstopnic za njegove koncerte vlada prava norost. Njihovi nastopi so vrhunsko doživetje, saj veliko pozornosti namenijo razkošnim kostumom in scenografiji. Tako so pred desetimi leti na turneji nastopali pred repliko dvorca cesarice Sissy. Njihove veličastne predstave pa so vrhunska zabava za vso družino.

Devet milijonov oboževalcev na Facebooku, več kot 40 milijonov prodanih albumov in več kot pol milijona obiskovalcev koncertov vsako leto dokazujejo, da je ta zvezdniški violinist uspešnejši od številnih svetovnih pop in rock zvezdnikov.

André Rieu in orkester Johann Strauss bosta svoj svetovni spektakel ponovno pokazala slovenskemu občinstvu. Kako bo izgledalo in zvenelo pa boste v živo lahko videli 16. novembra 2024 v Areni Stožice. Svoje vstopnice si lahko zagotovite na prodajnih mestih podjetja Eventim.