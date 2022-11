André Rieu bo poskrbel, da bo konec leta pravljičen! V letu 2023 napoveduje novo svetovno turnejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zelo sem vesel, da se bom leta 2023 ponovno vrnil v Slovenijo. Že po našem prvem nastopu v Ljubljani smo se zaljubili v slovensko občinstvo. Odprli ste nam svoja srca in mi smo odprli naša. Skupaj smo preživeli večere, ki jih ne bomo nikoli pozabili. Prav zato bo Slovenija ponovno del naše svetovne turneje leta 2023. Skupaj z orkestrom se bomo vrnili z novim programom, polnim veselja, romantike in številnih presenečenj," je sporočil André Rieu.

Ob napovedi novega koncertnega spektakla je Alen Ključe, direktor Star produkcije strnil svoje misli:

"Znano je, koliko truda in optimizma André vloži v priprave svojih koncertov in tudi v odnos s svojim orkestrom. Prav kralj valčkov, kot ga mnogi imenujejo, je naredil klasično glasbo dostopno vsem. Iskreno se veselimo in smo srečni, da se naslednje leto ponovno vračajo v Slovenijo. Veseli nas tudi izjemno veliko zanimanje ljudi za njihov koncert."

André Rieu je v svoji bogati karieri prodal že več kot 40 milijonov albumov po vsem svetu. Postal je prvi klasični instrumentalist, ki je na britanski lestvici pop albumov zasedel drugo mesto in se je 15 njegovih albumov uvrstilo na lestvico najboljših 10. s svojim novim božičnim albumom Silver bells želi v vaših domovih pričarati praznično vzdušje in vam ob tem želi čudovite praznike z mnogo glasbe. S svojim orkestrom Johanna Straussa tudi praznični duh neguje skozi glasbo, ki je polna ljubezni in čarobnosti.

André s svojim priljubljenim orkestrom Johanna Straussa, ki velja za največji zasebni orkestar na svetu, nastopa že 35 let. Vsako leto s svojimi dovršenimi nastopi v živo razveseljuje več kot pol milijona oboževalcev. Njegovi videoposnetki na kanalu YouTube imajo več kot milijardo ogledov, 9 milijonov oboževalcev pa mu sledi na Facebooku. S svojimi predstavami vsako leto vedno znova podira rekorde.

Vstopnice bodo v prodaji od petka, 25. novembra 2022, od 11.00 ure na www.eventim.si. Zagotovite si jih pravočasno!