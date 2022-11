Polne Stožice po treh letih ponovno zaplesale s svetovnim zvezdnikom

Mnogi ga poznajo kot kralja valčkov, v polni dvorani ljubljanskih Stožic pa je svetovno znani glasbenik André Rieu po treh letih ponovno dokazal, da ostaja tudi kralj mnogih slovenskih src. S svojim orkestrom Johanna Straussa je pripravil spektakularno predstavo, s katero je celotno dvorano večkrat pripravil do solz, stoječih ovacij in glasnega smeha.

Prenovljeni program, ki vključuje tudi znane melodije iz filmov, muzikalov, oper in znanih predstav, je obiskovalce popeljal v glasbeni svet, za katerega si Rieu predvsem želi, da bi bili v njem srečni skupaj (Happy Together), kakršen je tudi naslov njegovega novega albuma.

Foto: Kobe Andraž

Ob novih skladbah ni manjkalo klasik, s katerimi želi Rieu klasično glasbo približati širši publiki. Obiskovalci so tako lahko prisluhnili brezhibni izvedbi Nessun Dorma, se za hip preselili ob avstrijski Wolfgangsee s skladbo Weissen Rössl, več deset parov pa je tudi tokrat v Stožicah tradicionalno zaplesalo ob Straussovem najbolj znanem valčku Na lepi modri Donavi.

Foto: Kobe Andraž

Dinamični koncert je bil tudi tokrat poln presenečenj, igrivosti ter osupljivih točk mednarodnih solistk in solistov. Rieu se je ponovno izkazal kot pripovedovalec zgodb, s katerimi je publiko povabil v vsako novo točko, te pa je spremljala dovršena kulisa z velikimi zasloni, barvita razkošna oblačila, ki so prava paša za oči, romantična razsvetljava in drugi učinki, ki so pripomogli, da so obiskovalci začutili glasbo, kot to želi Rieu. Kot je dejal, nič ne prodre globlje v človeško dušo, kot to zmore glasba.

Foto: Kobe Andraž

Za posebno vzdušje povezanosti nastopajočih z obiskovalci so kot vedno poskrbele tudi pozorne kamere, zaradi katerih je bila publika ves čas na tekočem in ji zaradi predvajanja dogajanja na velikih zaslonih niso ušli niti navihani pomežiki glasbenikov.

Foto: Kobe Andraž

"Ljudje me pogosto sprašujejo, kakšna je moja skrivnost za to, da z orkestrom že tako dolgo ustvarjamo skupaj in se tako dobro razumemo. Naša skrivnost je, da se vedno zares zabavamo. Ne le tu na odru, temveč tudi na dolgih poteh po svetu in drugje," je dejal Rieu, ki s svojim orkestrom, v katerem je okoli 50 članov, ustvarja že 35 let.

Foto: Kobe Andraž

Ob koncu je Rieu občinstvu zaželel, da bi bilo v njihovem življenju predvsem veliko glasbe, za katero si želi, da bi jo skupaj s svojim orkestrom ustvarjal vse do konca svojih dni. Iz Ljubljane ga pot vodi v številna druga evropska mesta, na oder Stožic pa se bo ponovno vrnil 8. novembra prihodnje leto.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.