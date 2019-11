V svojo ekipo vabimo sodelavca za trženje oglasnega prostora

Ste kreativni, vztrajni, samoiniciativni in vas zanima medijski svet? Pridružite kot sodelavec ali sodelavka v trženju oglasnega prostora naših kanalov Planet, Planet 2 in Planet PLUS!

Vsebina dela:

- prodaja oglasnega prostora,

- analiziranje zahtev strank ter razvijanje prodajnih strategij,

- odgovorno ravnanje z zaupanim portfeljem strank,

- spremljanje konkurence, iskanje novih kontaktov in priložnosti, aktivno iskanje novih prodajnih priložnostih pri obstoječih strankah in izvedba predstavitev,

- sodelovanje z agencijami,

- sodelovanje na marketinških dogodkih in predstavljanje podjetja.



Iščemo samoiniciativno, komunikativno, odgovorno, ambiciozno osebo, ki ima veselje do novih izzivov in pogajalske sposobnosti. Želimo si vsaj V. stopnjo izobrazbe, najmanj dve leti izkušenj v prodaji oglasnega prostora, poznavanjej slovenskega trga in ključnih kupcev, napredno znanje dela z Microsoft Office, aktivno znanje angleškega jezika in vozniško dovoljenje B kategorije.

Nudimo dinamično in urejeno delovno okolje, ambiciozno in prijetno ekipo sodelavcev, možnost osebnega izpopolnjevanja in konkurenčno plačilo.

Delovno mesto je v Ljubljani, pogodba o zaposlitvi pa bo sklenjena za določen čas z možnostjo podaljšanja. Prošnjo z življenjepisom pošljite na zaposlitev@planet-tv.si do 30. 11. 2019.

Več informacij je na voljo tudi TUKAJ

