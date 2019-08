Turški zvezdnik je kavalir tudi ob ločitvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turški zvezdnik Özcan Deniz, ki občudujemo v nadaljevanki Istanbulska nevesta (na Planetu je na sporedu od srede do petka ob 20. uri), je javnost povsem presenetil s hitro in složno ločitvijo. Z nekdanjo ženo sta sodišče celo zapustila z roko v roki.

Priljubljeni turiški igralec je julija povsem šokiral turško javnost, saj je kljub ločitvi še vedno živel z 20 let mlajšo ženo Feyzo Aktar, s katero ima 15-mesečnega sina Kuzeya. Da gre za zelo sporazumno ločitev, je par dokazal tudi s skupnim prihodom na sodišče, ki sta ga po podpisu papirjev zapustila z roko v roki in se nista ozirala na morje paparacev, ki zvezdnika zasledujejo dan in noč.

Urbana vila v prestižnem predelu Istanbula Zekeriyaköy, v kateri se je par tudi poročil, je po predporočni pogodbi pripadla Feyzi, Özcan pa si namerava v bližini kupiti stanovanje, saj si želi biti blizu sinu.

Čeprav so turški mediji kot glavni razlog za ločitev navajali Feyzino razsipno naravo in vprašljivo materinsko vedenje, pa si nekdanja zakonca delita skrbništvo nad sinom, kar naj bi bil tudi edini Feyzin pogoj ob ločitvi.

Poleg vile bo Deniz nekdanji ženi mesečno izplačeval slabih 1.800 evrov in dodatnih 400 evrov preživnine, kar se zdi glede na zvezdnikovo premoženje precej skromno. A par je očitno do ločitve pristopil zelo zrelo in je predan predvsem ohranjanju dobrega odnosa in vzgoji sina, Feyza je po ločitvi oboževalce razveselila tudi s prikupno fotografijo zvezdnika med spancem s sinčkom.

Özcana lahko v Istanbulski nevesti spremljate od srede do petka ob 20. uri na Planetu.

