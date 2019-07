Turški lepotec gara za lepo telo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Postavni turški igralec Berk Oktay, ki ga lahko od ponedeljka do petka ob 19. uri spremljamo v komični seriji Status: Zapleteno na Planetu, trdo gara za lepo postavo, utrinke svojih napornih vadb pa rad deli tudi z oboževalkami ...

Berk Oktay je zadnja leta bolj znan kot igralec, a svojo kariero je pravzaprav začel na modni brvi. Kar 191 centimetrov visok turški lepotec je pri 20 letih nase opozoril na turškem manekenskem tečaju in se zaradi kariere v modni industriji preselil v Pariz, kjer so ga takoj opazili. V uspešni karieri je sodeloval tudi s slavnimi modnimi znamkami, kot so Gucci, Ferre in Prada, po zaslugi kariere v lepotni industriji pa je prepotoval malodane ves svet.

Zadnje desetletje se danes 36-letni igralec bolj posveča igralski karieri, enega prvih večjih uspehov pa mu je prinesla prav komična romantična serija Status: Zapleteno (İlişki Durumu: Karışık), saj je prejel celo nekaj igralskih nagrad in nominacij, tudi za najboljšega igralca v komediji. S soigralko Seren Şirince sta v Turčiji prejela tudi nagrado za najbolj modni TV-par.

Po seriji Status: Zapleteno se je Berk posvetil novemu igralskemu izzivu in sprejel vlogo v vojaški seriji Bojevnik (Savasci), za katero mora biti v vrhunski fizični pripravljenosti. Za Berka to sploh ni težavno, saj se je že poprej najraje sproščal ob športu, zaradi nove vloge pa se je z osebnim trenerjem posvetil še vadbi za izklesane mišice. Rezultate napornih treningov si lahko ogledate tudi sami, saj jih turški lepotec pogosto objavlja na svojem profilu na omrežju Instagram.

Romantično komedijo Status: Zapleteno lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 19. uri.

