To je najbolj šik televizijska 70-letnica #foto

V tretji sezoni priljubljene turške serije Istanbulska nevesta so lahko gledalci opazili tudi nekaj novih likov. Med njimi najbolj izstopa Ulfet, Esmina svakinja, ki matriarhinji družine Boran pošteno greni življenje ... Prepričljivo in zelo šik Ulfet igra Meral Çetinkaya, ki smo jo videli tudi v seriji Mama.

Igralka Meral Çetinkaya se je zasedbi Istanbulske neveste pridružila s tretjo sezono, ki jo lahko na Planetu gledamo od srede do petka ob 20. uri, zvesti gledalci turških serij na Planetu pa se 74-letne igralke spomnijo že iz uspešnice Mama (Anne), kjer je igrala Zejnep.

Za Istanbulsko nevesto so Meral povsem spremenili podobo. Igra namreč Ulfet Kavakli, zelo šik lastnico trgovin Pera, ene od vodilnih modnih znamk v Istanbulu, zato so morali ustvarjalci serije povsem spremeniti igralkin običajni videz in jo preleviti v prvo damo mode.

Moda ne pozna let

V zelo samosvojih modnih kombinacijah izstopajo predvsem opazni dodatki, oboževalci turških nadaljevank pa so bili navdušeni predvsem nad prefinjeno in drzno podobo sedemdesetletnice in sporočilom, ki ga prinaša: da moda ne pozna let.

V Istanbulski nevesti je Ulfet Esmina svakinja, ki je Esma ni videla že vrsto let, a zdaj se zdi, da bo matriarhinji družine Boran zagrenila življenje. Ulfet se nekaterim člankom družine v težkih časih zdi kot rešilna bilka, a s sabo nosi tudi zamere iz preteklosti in skrivnosti, ki lahko pošteno pretresejo Boranove.

Meral Çetinkaya, ki je bila rojena v Bursi, ima sicer za seboj že pol stoletja trajajočo kariero, zaigrala je v več kot 30 filmih in serijah, tudi v nagrajenih filmih Ajla - hči vojne, Sibel in Sreča (Mutluluk), kalila pa se je na gledaliških deskah. Dokazala se je tako v vlogah krhkih žensk kot arogantnih ter zlobnih likov in za svoje delo prejela več nagrad.

"Igranje je poklic, ki ne pozna let"

Čeprav o zasebnem življenju noče govoriti, je kljub temu znano, da ji življenje ni prizanašalo s preizkušnjami. Leta 1992 se je poročila z igralcem Yavuzerjem Çetinkayo, a že istega leta je postala vdova, saj je mož pri le 44 letih umrl zaradi odpovedi srca. Od takrat se je Meral še bolj posvetila svojemu delu. "Igranje je poklic, ki ne pozna let. Če ti zdravje dobro služi, ga lahko opravljaš do zadnjega diha," je povedala.

Meral lahko kot "modno mrho" Ulfet v Istanbulski nevesti spremljate od srede do petka ob 20. uri na Planetu.

Ta teden v Istanbulski nevesti:



Adem po dolgem času obišče terapevtko Idil. Osman zaloti Dilaro objokano in vso iz sebe. Garip da Esmi darilo v spomin na preteklost, Fikret pa se iz obupa in nemoči odpre svojemu bratu Faruku. Sureja je medtem še vedno jezna na moža zaradi njegovega načina razmišljanja. Ulfet bo spet zmotila zbrano družino med jedjo in jih razočarala s slabo novico. Fikret s težavo zadržuje jezo, Esma pa se ne udeleži zabave pri Ulfet, a se tam pojavijo njene stare prijateljice. Osman prepričuje Dilaro, naj ne naredi splava, in ji obljubi pomoč.



Medtem da uspešno sklenjeni posel Faruku spet vetra v jadra; svoje navdušenje deli s Surejo in vendarle opazi, da so njene misli povsem drugje - pri službi, ki so ji jo ponudili po priporočilu Ulfet. Ulfet pa so besede ponosne Esme zadele tja, kjer jo najbolj boli, zato že kuje maščevanje ...

