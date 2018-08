Tekmovanje, kjer politiki tekmujejo, kdo je najbolj pošten #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V dokumentarni seriji Države skozi modo, ki jo lahko spremljate na Planet TV, je manekenka in igralka Hailey Gates obiskala Liberijo, kjer po dolgoletni državljanski vojni in eboli največji problem predstavlja korupcija.

Hailey je ob prihodu v Liberijo opazila, da je zdaj, ko ni več ebole in je državljanske vojne konec, upanje veliko. Toda v temeljih države so še vedno razpoke. Največja težava je korupcija, ki je tako velik problem, da je postala celo del pop kulture. Zanimivo in hkrati šokantno je, da namesto raznih pevskih šovov, kot je Ameriški idol, tam prirejajo tekmovanje Idol poštenja, kjer predstavniki vlade tekmujejo, kdo je najbolj pošten.

Foto: Planet TV/Vice

Zdi se, da je korupcija glavni krivec za vse madeže v liberijski družbi. Celo liberijsko predsednico Ellen Johnson Sirleaf, prvo žensko, ki je v Afriki postala predsednica, in prejemnico Nobelove nagrade, ker je prinesla mir in demokracijo, obtožujejo korupcije in nepotizma.

Tudi lanski teden mode v Liberiji je bil žrtev korupcije. Prireditelj je pobegnil, ker ni izplačal izvajalcev. Ta, ki se ga je udeležila Hailey, pa se tudi ni odvil brez težav.

Foto: Planet TV/Vice Najprej ni bilo elektrike in tekoče vode, pozneje pa se je izkazalo, da je vlada prostore, kjer je potekal teden mode, istočasno oddala še prireditvi za lepotni izbor. Med prireditelji je zaradi tega zavrelo. Kako se je vse skupaj končalo, izveste v nocojšnji oddaji Države skozi modo.

