Tako se jesenskih tegob obvaruje priljubljena voditeljica #foto

Voditeljico Jasmino Kandorfer boste lahko od zdaj v oddaji Klepet ob kavi spremljali na Planetu. V oddaji želi ljudem ponuditi koristne ter uporabne vsebine na preprost in sproščen način, da jih bodo lahko nemudoma uporabili, vključili v svoj vsakdanji življenjski slog in s tem pripomogli k višji kakovosti svojega življenja.

Ker se je ozračje že nekoliko ohladilo in je pred nami čas prehladov ter preostalih jesenskih tegob, nas je zanimalo, kako se na to obdobje pripravlja voditeljica oddaje Klepet ob kavi, ki velja za zanesljiv vir znanj s področja zdravja in ki združuje sodobni in starodavni pristop.

"Z velikimi odmerki vitamina D, ki ga začnem dodajati takoj septembra. Vitamin D je bistveno pomembnejši kot vsi preostali vitamini, tudi C. Pri prehladih in boleznih je bistveno, da imamo dovolj vitamina D, jaz ga uporabljam v kapljicah, seveda ekološkega. Pa tudi z vsakodnevno telovadbo, sprehodi, sezonskimi obroki. Dober trik pa je tudi uporaba živice, smole sibirske cedre, ki si jo namažeš v nosnice. To te obvaruje pred virusi," nam je zaupala Jasmina, ki jo v oddaji Klepet ob kavi na Planetu lahko prvič ujamete že v ponedeljek, 30. septembra, ob 8.45 zjutraj.

Oddaja Klepet ob kavi bo na sporedu vsak delavnik ob 8.45 zjutraj.

