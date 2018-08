Tako je videti lepotno tekmovanje transseksualcev #video

Na Tajskem opravijo največ sprememb spolov na svetu, transseksualci pa so pomemben del tamkajšnje družbe. V dokumentarni seriji Države skozi modo, ki jo lahko spremljate na Planet TV, je manekenka in igralka Hailey Gates na Tajskem obiskala lepotno tekmovanje transseksualnih oseb, ki se želijo tako prebiti v svet mode.

Tajska je priljubljena destinacija za lepotne posege, stroški operacij in hormonov pa so zelo dostopni. Hailey je obiskala dr. Thepa, ki je med najcenejšimi, ki opravljajo tovrstne storitve. Na njegovi na prvi pogled zelo skromni kliniki operacija stane zgolj dva tisoč dolarjev, opravi pa od 10 do 15 operacij na dan. Povedal je, da so na Tajskem zelo odprti in ne diskriminirajo drugačnih, zato je tam toliko transsekskualcev.

Klinika dr. Thepa. Foto: Planet TV/Vice

Obstajajo tudi lepotna tekmovanja za transseksualce. Voditelj in organizator enega izmed tekmovanj je Hailey povedal, da želi s tem dati tem osebam priložnost, da bi sledile svojim sanjam, po drugi strani pa želi tudi, da bi Tajci sprejemali transseksualce. Tudi skozi lepotna tekmovanja jih po njegovem mnenju lahko bolje spoznajo.

Tam pa se je srečala tudi z Mimi Tao, prvim transseksualnim modelom, uspešnim v svetu mode. Mimi je tokrat nastopila v vlogi strokovne žirantke, vendar je priznala, da ji tovrstna tekmovanja niso preveč všeč, ker gre pri tem ponavadi predvsem za posel in zato je večkrat zmagovalka že vnaprej določena.

Mimi Tao, prvi transseksualni model, ki je uspel v svetu mode. Foto: Planet TV/Vice

Ali je bilo tudi tokrat tako in kakšno je življenje transseksualcev na Tajskem, boste izvedeli v nocojšnji oddaji Države skozi modo ob 22.30 na Planetu.