Bi uganili, da je ta lepotica v resnici moški?

Tajska je dežela, ki izstopa iz povprečja po številu transseksualcev. Ti so zakonsko sicer še vedno brez pravic, a so v družbi večinoma lepo sprejeti. Tudi v svetu mode jim je uspelo najti mesto. Še več - na Tajskem imajo transseksualni modeli v manekenskih agencijah prav posebno mesto.

O karieri in življenju transseksualnih manekenk na Tajskem lahko več izveste v nocojšnji epizodi Vicelandove dokumentarne serije Države skozi modo. Videli boste tudi, kako se transseksualci "opremijo" za modno revijo v spodnjem perilu.

Nekoč so jih agencije potencialnim naročnikom predstavljale kot ženske modele, danes obstaja prav posebna kategorija transseksualnih manekenk, ki ne najdejo svojega mesta le na modnih brveh, temveč tudi na naslovnicah modnih revij. Po njih je enako veliko povpraševanje kot po moških in ženskih modelih, večina naročnikov nima težav, če jim agencija na dogodek pošlje transseksualca.

Med transseksualce, ki se uspešno prebijata v svetu mode, spadata tudi Lolita in Serena. Slednja velja za prvo transseksualno manekenko, ki je nastopila na newyorškem tednu mode. Čeprav so starši danes nanjo zelo ponosni, je predvsem oče, priznan tajski sodnik, potreboval kar nekaj časa, da je sprejel dejstvo, da hoče njegov sin živeti kot ženska. "Čeprav že skoraj vse življenje živim kot dekle, pa mi zakon še vedno ne dopušča poroke z moškim. Tudi na osebnem dokumentu moram še vedno imeti naveden moški spol in ne smem biti naslovljena z gospa ali gospodična," pove Serena.

Serena je prva transseskualna manekenka, ki je nastopila na tednu mode v New Yorku. Foto: Planet TV/Vice

Včasih se transseksualne manekenke znajdejo tudi pred malce zahtevnimi modnimi izzivi, kot je na primer modna revija spodnjega perila ali kopalk. Ene takšnih se je morala kot model udeležiti tudi transseksualna manekenka Lolita.

Kako se je znašla in s kakšnimi težavami se je spoprijela tik pred nastopom na modni brvi, preverite nocoj ob 22.30 na Planet TV, v novem delu Vicelandove dokumentarne serije Države skozi modo.