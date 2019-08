Tako je videti, ko znani Slovenci prvič sedejo za volan #video

Na poti od prve ure za volanom avtomobila do glavne vožnje bomo najprej spremljali pevca Ota Pestnerja, umetnika Anžeta Gallusa Petelina in pevko Tamaro Goričanec. Oto je sicer že lastnik vozniškega izpita, vendar se za volan ni usedel že več kot 25 let. Upa, da si bo skozi oddajo in dodatne ure vožnje povrnil samozavest, da bo spet lahko samostojno zapeljal na cesto.

Znane čakajo tudi drugi nenavadni izzivi.

Tudi Anže že ima izpit, vendar za traktor. Odločil se je, da bo izpit za avto naredil, ko se bo za to počutil dovolj zrelega. Pri 37 letih je torej končno napočil čas tudi za ta korak.

Popolna novinka za volanom pa bo Tamara, ki se je v avtošolo v preteklosti že večkrat vpisala, vendar ji v dolgih letih prizadevanj, da bi naredila izpit, več kot prve pomoči in zdravniškega pregleda še ni uspelo opraviti.

Pevka Tamara Goričanec (glasbena skupina Leni Kravac) prvič za volanom.

Nekaj utrinkov, kako so se znani Slovenci znašli za volanom, si lahko pogledate v spodnjem videu. Več zanimivega dogajanja pa ne zamudite v oddaji Znani prvič za volanom, ki na Planet prihaja že septembra.

Prvi utrinki iz oddaje:

Oddaja Znani prvič za volanom na Planet prihaja septembra.

