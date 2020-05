Svetovni prvak s kavča: 29. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Noge:

3 x 12 žabji počep

3 x 12 izpadni korak na mestu

3 x 12 dead lift + dvig na prste na stopnico

Rame:

3 x 12 potisk nad glavo izmenično Arnold *

3 x 12 lateralni dvigi

3 x dvigi pred seboj izmenično

Potisk nad glavo - Arnold (opis vaje)

V roke vzamemo uteži in jih položimo na rame. Nato iztegnemo roke nad glavo in hkrati zarotiramo utež za 180 stopinj do iztega komolca in nato spustimo roke nazaj do ramen. Naredimo 3 x 12 ponovitev.

