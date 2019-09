Slavko Bobovnik: Pogumni so vsi, ki upajo priti v oddajo #foto

Za voditeljem Slavkom Bobovnikom je zdaj že več kot 50 oddaj Milijonarja in v tem času se mu je že uspelo dodobra navaditi na svojo novo vlogo voditelja razvedrilne oddaje. "Upam, da sem prebolel 'otroške bolezni' in da sem pridobil nekaj obrtniškega samozaupanja in rutine. Zagotovo bo zdaj več časa za posvečanje pomembnim malenkostim," je po dveh oddajah v drugi sezoni povedal voditelj.

Foto: Bojan Puhek

In kaj je izkušenega televizijca najbolj presenetilo v prvi sezoni kviza? "Morda bi kdo pomislil, da tekmovalci, ki so pogrnili na celi črti pri na videz povsem preprostih vprašanjih, ampak ni tako. Svojevrsten pritisk je sesti na tisti stol ter vedeti, da tvoje zdrse spremlja in se jim smeji sto tisoč gledalcev. Zgodijo se tudi napake in podobne reči, tako da lahko rečem, da so pogumni vsi, ki pridejo v oddajo," je pojasnil Bobovnik.

Za novo sezono si vseeno želi, da bi bili tekmovalci malo bolj drzni. "Nekateri bi morali malce več tvegali. Tako pa se pri tisočaku, dveh ali treh najraje kar ustavijo in gredo domov. Na drugi strani pa poskušam razumeti, trinajsto plačo imajo v žepu, zakaj bi se vrnili na začetnih 300 evrov?" je dejal priljubljeni voditelj, ki upa, da se mu bo v novi sezoni na vročem stolu vendarle pridružil kdo, ki bo kos vsem 15 vprašanjem in tako domov odnesel sto tisoč evrov nagrade.

Kviz Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku.