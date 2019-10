Sladka sprostitev za male in velike

Glamping hišice so kombinacija modernega dizajna in kulturne dediščine.

Glamping hišice so kombinacija modernega dizajna in kulturne dediščine.

Se želite malce skriti od sveta in pobegniti iz mesta? V majhnem kraju Dobova, nedaleč od Save in Sotle, se skriva paradiž - Terme Paradiso in čisto nov glamping - Honey Paradise glamping resort, kjer lahko preživite mirne trenutke v lepem okolju.

Terme Paradiso, ki so pred dnevni ponovno dobile naziv Naj kopališče 2019, so ponudnik vrhunskih velneških, nastanitvenih in gostinskih storitev, ki jih dopolnjuje odlična termalna voda. Izredno priljubljene so pri parih, a odkar je v notranjem delu kopališča nastala Panorama Paradiso z otroškim bazenom in dvema toboganoma, tudi zabavi za najmlajše ni konca.

Terme Paradiso so raj za vse generacije.

Honey Paradise glamping resort, ki so ga odprli letos poleti, je odličen dodatek družinski ponudbi Term Paradiso. Gre za edinstven resort s tremi hiškami, v katerem se vse vrti okoli čebelic. Moderni čebelnjaki, kot hiškam pravijo gostitelji, so umeščeni v pisano naravo, nedaleč od brbotajočih termalnih vrelcev in dajejo popolnoma novo dimenzijo oddihu v naravi. S svojo podobo in udobjem razveseljujejo, tako otroke, kot njihove starše in stare starše, toda če mislite, da niso primerni za pare, se motite! Ni lepšega, kot romantični večer pod zvezdami s kakšno dobro lokalno penino in tortico iz domače slaščičarne.

Honey Paradise glamping resort je kot nalašč za romantična doživetja.

Glamping je primeren za vse, ki želite počitnice preživeti v naravi, doživeto in aktivno. Pa veste, kaj je še prednost bivanja v naravi? Čarobno jutro lahko pozdravite s kavico na terasi pred leseno hiško. Vse imajo namreč opremljeno kuhinjo, kopalnico, dve spalnici - zakonsko posteljo in sobo s pogradom, teraso, prav tako televizijo, dostop do spleta, sušilec za lase, sef ter vključene posteljnino in brisače. Obratujejo skozi vse leto, zato ne čakajte na maj in uživajte v čarih glampinga in raznovrstni sprostitvi, ki vam jo ponujajo Terme Paradiso že zdaj. Na voljo so različne kopeli, masaže in nege, posebno pozornost pa si zaslužijo edinstvene savne, kjer se lahko dodobra sprostite in okrepite imunsko odpornost.

Izkoristite priložnost za oddih v dvoje ali družinske jesensko-zimske počitnice in si hitro rezervirajte nekaj dni kopanja in razvajanja za samo 89,00 EUR/čebelnjak/noč (min. 2 noči, 2 otroka do 12 let brezplačno | veljavnost ponudbe: do 22. decembra 2019). Zagotavljamo - ne bo vam žal! V okolici term lahko tudi kolesarite, jezdite, nabirate gobe ali obiščete katero od znamenitosti (Jovse, Kostanjeviško jamo, repnice, srednjeveške gradove, …). Blizu je tudi živalski park Na jasi, otrokom na kožo pisano pa je tudi veliko zunanje športno igrišče pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

Informacije & rezervacije: Telefon: 07 45 22 988 in 031 450 444 Elektronski naslov: info@paradiso.si Spletni naslov: www.paradiso.si

Naročnik oglasa so Terme Paradiso.