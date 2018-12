Risanka, ki je podirala rekorde gledanosti, nocoj na Planetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustvarjalci trilogije Ledena doba so z risanko Rio v prvem vikendu predvajanja zaslužili rekordno vsoto, saj je risanka v blagajne kinematografov prinesla več kot 31 milijonov evrov.

Foto: Printscreen YouTube

Risanko je režiral brazilski režiser Carlos Saldana, glavnega junaka pa je poimenoval po domačem mestu Riu De Janeiru. Zgodba risanega filma se vrti okoli udomačene modre papige Rio, ki se mora v domači deželi ponovno naučiti leteti.

Glasove risanim junakom so posodili igralci Jesse Eisenberg, Anne Hathaway in Jermaine Clement. V slovenski različici, ki si jo boste lahko ogledali tudi na Planetu pa Aljaž Jovanovič, Predrag Lalić, Nina Ivanič, in Peter Harl.

Animirano družinsko pustolovščino Rio si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 20.uri.

