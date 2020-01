Resnična zgodba o bob ekipi je bila še bolj bizarna

Film Ledena steza je legendarna komedija, ki jo je navdihnila resnična jamajška bob ekipa, vendar pa se scenarij filma in dejansko dogajanje na olimpijskih igrah vseeno malce razlikujeta.

Kot je razkril eden od resničnih članov olimpijske ekipe iz leta 1988 Dudley Stokes, komedije ne bi označil ravno za dokumentarni film. V nasprotju s filmom so bili člani ekipe izbrani v glavnem iz jamajške vojske. "V bob sem prišel, ker so mi rekli, naj grem. Takrat sem bil v vojski. Polkovnik mi je predlagal, naj grem, in ker sem bil stotnik, sem ubogal ukaz."

Idejo o jamajški bob ekipi pa sta leta 1987 v resnici dobila dva ameriška poslovneža, ki sta živela na Jamajki. Navdihnilo ju je lokalnoo tekmovanje z lesenimi dirkalniki na potisk.

Velika razlika med filmom in dejanskim dogajanjem je tudi, da ekipa ob prihodu na olimpijske igre ni dobila tako hladnega sprejema, kot ga vidimo v filmu. Pravzaprav so bile druge ekipe in navijači nori na jamajško moštvo. Kar 50 tisoč navijačev naj bi se zbralo ob progi, da bi si ogledali njihov nastop.

Za razliko od filma so Jamajčani trenirali s pravo ekipo mednarodnih trenerjev in nekaj časa preživeli tudi v Avstriji in Lake Placidu, kjer so se privajali na šport in hladne temperature. "Bob sem prvič videl sredi septembra 1987, februarja pa smo bili že na olimpijskih igrah," je povedal Stokes.

Le teden pred olimpijskimi igrami pa si je en član posadke poškodoval roko in zamenjati ga je moral brat Dudleyja Stokesa Chris, ki je bil na igrah, a še nikoli ni bil v bobu. "Chris, ti si šprinter, kajne? Pridi!" so mu dejali in ga v treh dneh naučili vsega, kar so znali. In konec tedna so na treningu že dosegli sedmi najhitrejši čas med sodelujočimi ekipami.

So pa v filmu uporabili posnetek pravega nastopa ekipe z olimpijskih iger in tudi nesreče, ko se je bob v enem od ovinkov prevrnil. Podobno kot v filmu jim je zbrana množica ploskala, ko so se po nesreči pobrali in hodili proti koncu steze.

Kot zanimivost o filmu pa naj dodamo še, da so bili v prvotni igralski zasedbi, ki jo je za film predvidel Disney, Denzel Washington kot Derice, Eddie Murphy kot Sanka, Wesley Snipes kot Yul, Marlon Wayans kot Junior in John Candy kot Irving Blitzer. V filmu je na koncu zaigral le John Candy, Denzel Washington in Eddie Murphy pa sta vlogi zavrnila zaradi premajhnega plačila.

Legendarno komedijo Ledena steza (Cool Runnings) si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.