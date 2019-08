Razlog, zakaj Jim Carrey noče delati selfijev, bo dal marsikomu misliti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selfiji z oboževalci so običajni del vsakdana slavnih iz sveta šovbiznisa. Vseh zvezdnikov pa ta opravek ne osrečuje in se mu na vse pretege izogibajo. Med njimi je tudi igralec Jim Carrey, ki si ga boste v soboto lahko ogledali v komediji Ace Ventura 2: Klic divjine. Njegov razlog pa bo mogoče malce spremenil pogled nekaterih na tovrstno fotografiranje z zvezdniki.

V intervjuju za The Hollywood Reporter je 57-letni zvezdnik filma o živalskem detektivu Aceu Venturi in drugih uspešnic razkril, da ni privrženec tega, da ga oboževalci ustavljajo, da bi se z njim fotografirali, še posebej, če gre za selfi.

"Že pred časom sem se odločil, da se ne bom za nikogar nikoli pretvarjal, da sem nekaj, kar nisem. Ni mi treba vsem ustreči. Nikoli nisem nesramen do ljudi, vendar jih raje pozdravim in z njimi na hitro pokramljam, kot pa, da moram delati selfije." In kaj je razlog? Po njegovem mnenju se zaradi selfija praktično ustavi življenje.

"Ustaviš se, se narejeno nasmehneš, potem gre to na družbena omrežja in ljudem daš lažen občutek, da so pomembni," je razložil igralec, ki si ga v filmu Ace Ventura: Klic divjine, lahko ogledate v soboto ob 20. uri na Planetu.

V svojem slogu črnega humorja je dodal še: "Vsi so bili navdušeni, kako je Steve Jobs s pametnimi telefoni spremenil svet, zdaj pa si ga prav predstavljam, kako v peklu beži pred demoni, ki bi radi z njim posneli selfi."

Na besede Jima Carreyja se je odzval še en filmski zvezdnik Keanu Reeves, ki je prav tako priznal, da ni privrženec fotografiranja z oboževalci, še posebej, če to vključuje objemanje in dotikanje.

Drugi del odbite komedije Ace Ventura: Klic divjine (Ace Ventura: When Nature Calls) z Jimom Carreyjem si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.