Priljubljeni trener Jan se je lotil dobrodelnega dogodka #foto

Priljubljeni televizijski obraz šova The Biggest Loser Slovenija Jan Kovačič tudi po koncu oddaje ne počiva. Tokrat se je lotil dobrodelnega projekta, ki se bo odvil že to soboto v Posočju, družbo pa mu bodo delali tudi nekateri znani obrazi.

Kot pravi Jan, živimo v svetu hitrega ritma, obveznosti in dolžnosti. Ob vsem tem pa nam včasih zmanjka motivacije za redno gibanje in zdravo prehranjevanje. "Običajno vas trenerji pozivamo k aktivnemu načinu življenja. Šport namreč poleg fizične pripravljenosti blagodejno vpliva tudi na psihično počutje. Tokrat pa ljudi pozivam še toliko bolj, saj vam ponujamo priložnost, da naredite korak naprej in postanete še boljši človek z udeležbo na dogodku Aktivno Posočje, kjer bomo združili glasbo, vadbo in dobrodelnost. Ljudje tako ne bodo poskrbeli le za svoje zdravje, temveč tudi pomagali tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Celoten izkupiček od prodanih vstopnic bomo namreč darovali fundaciji Ustanova Mali vitez, ki skrbi za tiste, ki so kot otroci preboleli raka," je povedal Jan in dodal, da se sam tudi sicer rad udeležuje dobrodelnih dogodkov.

"Občutek je odličen, ko lahko na takšen način nekomu polepšaš dan. Tukaj gre predvsem za vzajemnost," razloži Jan, ki pa si bo po končanem projektu vendarle vzel tudi nekaj časa zase. Morje in šport sta namreč recept za njegovo najljubše poletno razvajanje.

Na dogodku pa se mu bodo sicer pridružili tudi drugi znani obrazi, med njimi trenerka Nataša Gorenc in tekmovalka šova The Biggest Loser Slovenija Indira Ekić.

Fit morajo biti tudi slovenske in hrvaške družine v oddaji Fittest Family, kjer se na težkih in zanimivih športnih poligonih borijo za laskavi naziv najbolj fit družine in denarno nagrado v obliki zlate palice v vrednosti 27 tisoč evrov. Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.