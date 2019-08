Potegavščine z Mariem Ćulibrkom

V zabavni oddaji Znajdi se! bodo morali posamezniki pod budnim očesom skrite kamere izvesti najbolj nezaslišane potegavščine in si s tem prislužiti denarno nagrado. Gre za hudomušen družbeni eksperiment, ki pokaže, koliko časa smo pripravljeni slediti navodilom in uresničiti vse zadane naloge, četudi se pri tem popolnoma osmešimo ne le pred našim nič hudega slutečim gostom, ampak tudi pred gledalci.

Navodila, kako gosta potegniti za nos, bodo prihajala iz skrivne sobe, kjer bosta niti vlekla voditelj Mario Ćulibrk in gostujoča znana oseba. Če si bodo želeli sodelujoči s šalo na račun svojih spremljevalcev prislužiti najvišjo denarno nagrado, bodo morali izpolniti prav vsa navodila, ki jih prek skritega mikrofona dobivajo iz skrivne sobe. Odziv nič hudega slutečih spremljevalcev na nenavadno vedenje za mizo pa bo poskrbel za kar nekaj napetosti in smeha …

Navihani voditelj Mario Ćulibrk, ki smo ga na Planetu spoznali tudi v humoristični seriji Dragi sosedje, bo potegavščine snoval skupaj z znanimi gosti, med drugim se mu bodo pridružili Katarina Čas, Goran Hrvaćanin (Gojko Ajkula), Matjaž Javšnik in drugi. "Gre pravzaprav za neke vrste skrito kamero, kjer tekmovalcu damo priložnost, da zasluži 500 evrov. Seveda pa je to vse prej kot enostavno. Opraviti morajo namreč pet izzivov, ki mu jih naloživa jaz in znani gost, vsak izziv pa je težji. Težji kot je izziv, več je tudi smeha," pravi Mario, ki dodaja, da bo oddaja vsebovala tudi veliko mero improvizacije, kar je že med snemanjem privedlo do veliko zabavnih trenutkov.

Ob zabavni oddaji Znajdi se! se bodo lahko gledalci nasmejali septembra na Planetu.

