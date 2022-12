Poglejte, kako samooskrbna je Slovenija #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V informativni oddaji Planet 18, ki je na sporedu vsak dan ob 18. uri, so preverjali, kako samooskrbna je Slovenija.

Treba si je priznati, potrošniška družba smo; proizvedemo pa veliko manj, kot porabimo. Leta 2020 - to so zadnji podatki - je bila Slovenija 88-odstotno samooskrbna z žiti, 84-odstotno z mesom in le 48-odstotno z zelenjavo.

Lani smo uvozili 2 celi 3 milijona ton hrane in pijač - skoraj trikrat toliko kot leta 2000, in to kljub temu, da se površina za kmetijsko pridelavo povečuje. Odgovore je poiskala novinarka oddaje Planet 18 Ema Škapin.

