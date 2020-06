Počitniške ideje na Planetu

Planet na obisku je v okviru informativne oddaje Planet 18 že poprej raziskoval različne kraje po Sloveniji, po epidemiji koronavirusa pa se oddaja vrača. Suzana Kozel bo tokrat ob čudovitih kotičkih Slovenije predstavljala tudi različne počitniške ideje, od romantičnih podaljšanih koncev tedna do adrenalinskih oddihov, in nas spodbudila k preživljanju dopustniških dni doma.

Znotraj znanih turističnih središč, ki jih večina Slovencev in Slovenk že pozna, bo oddaja Planet na obisku poiskala nekaj skritih biserov in predstavila domiselne aktivnosti. Poleg predstavitve posameznih krajev bo Suzana Kozel spoznavala gostince in druge turistične delavce, predstavila kulinarične posebnosti ter različne športne in kulturne aktivnosti. Slikovita razglednica kraja bo dopolnjena tudi z uporabnimi informacijami o gostinski ponudbi in atraktivnih nastanitvah.

Planet na obisku bo s svojimi počitniškimi idejami pomagal pri raziskovanju lepot naše države vsak petek ob 18.30 na Planetu.

