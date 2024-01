Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obveščamo vas, da smo pogajanja z operaterjem T-2 uspešno zaključili in dosegli dogovor o nadaljnji distribuciji Planet TV programov v njihovem omrežju.

Programi Planet, Planet 2 in Planet Eva so znova vključeni v T-2 TV programsko shemo (po potrebi izklopite in nazaj vklopite TV vmesnik). Za nevšečnosti se vam iskreno opravičujemo!

