Neverjetna resnična zgodba, ki je navdahnila celo film #foto

Približno 38 tisoč Indijcev se je prijavilo v šov in upalo na nagrado 100 tisoč dolarjev in uspeh v Ameriki. Večina tekmovalcev je bila zelo slaba. Rinku Singh - sin voznika tovornjaka - je bil okronan za zmagovalca, saj je žogico za bejzbol vrgel s hitrostjo 89 km/h, čeprav prej nikoli ni igral bejzbola. Dineš Patel, ki je v šoli metal kopje, pa je zasedel drugo mesto. Mladeniča sta za seboj pustila družino in prijatelje ter odpotovala v Kalifornijo.

Nenavadnega športnega agenta J. B. Bernsteina je v filmu odigral Jon Hamm.

Ko sta prvič prišla v Združene države leta 2008, sta bila povsem šokirana ob tem, kar sta videla. Prihajala sta iz vasi, kjer ne poznajo mobilnih telefonov, interneta ali televizorjev z ravnim zaslonom, zato ju je vse skupaj presenetilo. Ko so ju peljali gledat film v 3D-kino, sta zavrnila posebna očala, ki so potrebna za gledanje tovrstnih filmov: "Ne, hvala gospod, ampak dobro vidiva." Prav tako ju je šokiralo, ko sta videla, da skoraj vsaka jed na jedilnikih vsebuje govedino. Krava je v Indiji namreč sveta žival.

Tam sta najprej trenirala s trenerjem Tomom Housem. Nekaj ​​mesecev pozneje pa jima je Bernstein zagotovil preizkušnjo pred skavti ameriške bejzbolske lige. Nobeden od njiju se ni preveč izkazal.

Uspelo jima je v drugem poskusu in tako sta leta 2009 oba kot prva Indijca podpisala profesionalno športno pogodbo v Združenih državah Amerike. To je v domači Indiji povzročilo pravo evforijo in pridobila sta precej simpatij sodržavljanov.

Singh in Patel sta julija 2009 nato prvič nastopila v sicer nižji profesionalni ligi. Kmalu zatem je Singh dosegel tudi prvo zmago v profesionalni bejzbolski ligi. Patel je novembra 2010 zapustil ekipo Pittsburg Pirates in ligo. V Indiji je nadaljeval šolanje in postal učitelj. Singh je ostal in si želel preboja v najelitnejše tekmovanje. Vztrajal je še kar nekaj let, vendar so ga neprestano ovirale poškodbe in večjega uspeha zato ni dosegel. Pred kratkim pa se je celo preizkusil v wrestlingu.

