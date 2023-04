Natečaj za fotografijo na temo "Šport združuje in krepi zdravje"

Obožujete fotografiranje? Mednarodni festival športnega filma v Sloveniji (ISFF Slovenia) je v sklopu festivala, ki bo od 14. do 17. junija 2023 ponovno v Rogaški Slatini, razpisal fotografski natečaj za osnovnošolce tretje triade, dijake srednjih šol in študente fotografije.

Foto: ISFF

Namen natečaja »Šport združuje in krepi zdravje« je ozavestiti mlade o pomembnosti ukvarjanja s športnimi aktivnostmi, ki pripomorejo k pridobitvi spretnosti, discipline, ohranjanju zdravja, dvigu samozavesti, in širiti športne in olimpijske vrednote. Natečaj je brezplačen, več informacij, tudi o tehničnih pogojih in pravilih, pa si lahko preberete na: www.isff.si/natecaj/. Naj omenimo, da so razpisane lepe nagrade, najboljše fotografije pa bodo v času filmskega festivala razstavljene v Mestni galeriji v Kulturnem centru Rogaške Slatine.

Foto: ISFF

Pester spremljevalni program 2. ISSF Slovenia, ki bo od 14. do 17. junija v Rogaški Slatini

Strokovna komisija festivala športnega filma pod vodstvom umetniške direktorice Natalije Gorščak, avtorice dokumentarnega filma Otroci alkoholikov, za vse filmske navdušence pripravlja odličen repertoar 30 filmov na temo športa in olimpizma s celega sveta. Program ne bo le filmsko obarvan, ampak bo ponovno podprt s športnimi aktivnostmi, obiskom naših vrhunskih športnikov, organizacijo panelov na temo športa - kako pri otrocih vzpodbuditi zanimanje za telesno vadbo, prehrana športnikov - proteini ali zrezek, velika rast cen za pravice za športne prenose, kako se izogniti dopingu, in predstavitvijo lokalnih in nacionalnih klubov. V soboto, 17. junija, bo namreč v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije organizirana tudi Mini olimpijada.

"Pričakujemo do 500 otrok s starši, ki bodo aktivno sodelovali pri aktivnostih v športnih panogah. Centralna prireditev bo na Evropski ploščadi, posamezne športne dejavnosti pa bodo razporejene po celotni Rogaški Slatini. Pred II. Osnovno šolo bo potekalo mednarodno tekmovanje reprezentanc v Baseball5, katerega pokrovitelja sta STO in Baseball zveza Slovenije," je pojasnil lastnik licence in direktor festivala Vojko Korošec. Korošec je še dodal, da bo festival športnega filma obiskal tudi Mitja Okorn, znan slovenski režiser, priznan tudi v tujini, s katerim bo tekla debata o analizi filmov, ki se bodo prebili v finalni izbor.

Uradna otvoritev festivala se bo pričela v sredo, 14. junija, s predvajanjem posebnega izbora filmov za mlado občinstvo osnovnih in srednji šol Rogaške Slatine in njene okolice, in za katere bo po končanem filmu omogočen tudi interaktivni pogovor s slovenskimi olimpijskimi in vrhunskimi športniki. Na dan odprtja festivala se bodo podelile tudi nagrade izbranim športnikom, kulturnim delavcem in novinarjem, ki so zaslužni za razvoj in popularizacijo športa doma in po svetu. Zaradi izobraževalne in športne vsebine, ki jo festival vključuje, saj poteka pod sloganom »Culture Through Sport«, je celotna vsebina programa za vse brezplačna.

Mednarodni festival FICTS združuje po svetu 125 članic in se izvaja v 20 državah in na petih celinah. Slovenija je del skupnosti 20 držav in kot 21. država prizorišče mednarodnega festivala postala lani junija. Med mesti, ki že gostijo svoj športni filmski festival, se najdejo Peking, Rio de Janeiro, New York, Barcelona, Milano, Rotterdam, Kenija, Nica, Nagnano, Cortina d'Ampezzo, Beograd ... Organizatorji in partnerji festivala v Sloveniji so poleg Zveze ŠKL še Olimpijski komite Slovenije (OKS), Slovenska turistična organizacija (STO) in Rogaška Slatina kot občina gostiteljica.

Foto: ISFF