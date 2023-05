Kmalu odpira vrata drugi mednarodni festival športnega filma pri nas

Na novinarski konferenci je uradno odprl vrata 2. mednarodni festival športnega filma, ki poteka pod sloganom »Culture Through Sport«. Festival bo med 14. in 17. junijem v Kulturnem centru RS in na prostem v svojem repertoarju predvajal 30 igranih in dokumentarnih filmov na temo športa in olimpizma in bo za vse obiskovalce brezplačen. Program ne bo le filmsko obarvan, ampak bo ponovno športen in igriv. V soboto, 17. junija, bo v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije organizirana Mini olimpijada - športna zabava za otroke. Otroke in njihove starše bo pričakalo čisto pravo olimpijsko vzdušje: olimpijska himna, zastava in zaprisega. Na dogodku se bodo otroci lahko ustavili na različnih športnih postajah in se pomerili v različnih športnih disciplinah ter izzivih.

Na ISFF Slovenia (kratica za International Slovenian Film Festival) je letos prispelo 343 filmov režiserjev s celega sveta, od tega so se štirje prijavitelji umaknili, finalno selekcijo pa je pod vodstvom umetniške direktorice Natalije Gorščak izbrala žirija v sestavi Metke Dedakovič, Matjaža Laharnarja, Vojka Korošca in Aleksandra Avramovića.

Foto: ISFF

“Naloga je bila izredno težka, saj se je prijavilo ogromno odličnih filmov, a na koncu smo se odločili za 10 športnih igranih filmov, 20 dokumentarnih športnih filmov, 20 kratkih igranih športnih filmov in 20 kratkih športnih filmov,” je dejal direktor festivala Vojko Korošec.

Korošec je še dodal, da so izbrali tudi nekaj odličnih filmov za otroke, saj se je festival ponovno povezal s srednjimi in osnovnimi šolami občine Rogaška Slatina in njene okolice. Šole so namreč - z namenom otrokom približati vrednote športa in pomen gibanja za zdravje, v svoj kulturno-športni dan vključile ogled športnega filma po izboru organizatorja festivala. “Po ogledu vsake predstave bomo poskrbeli za interaktivni pogovor z olimpijskimi in vrhunskimi športniki in tako mladim približali šport in gibanje na popolnoma drug način,” je še dejal Korošec.

Program pa tudi letos ne bo le filmsko obarvan, ampak tudi športen in igriv. Prav to ga tudi dela drugačnega od ostalih filmskih festivalov. Pri ustvarjanju festivala se je ponovno pridružil OKS – ZŠZ, ki bo v soboto, 17. junija, na Zdraviliškem trgu poskrbel za olimpijsko vzdušje. Otroci se bodo v družbi bivšega skakalca Ceneta Prevca in exatlonca Igorja Mikića - Mišice, preizkusili v različnih športnih disciplinah in z njimi povezanih motoričnih nalogah. Na koncu prireditve pa bodo seveda vsi zmagovalci, saj bo olimpijada potekala pod sloganom “pomembno je sodelovati in ne vedno zmagovati."

V Kulturnem centru RS bo v četrtek, 15. junija, ob 10. uri potekala razprava na temo “Kakšno telesno vzgojo ponujamo otrokom v naših šolah, oziroma kakšno telesno vzgojo si želimo v 21. stoletju?”. Na razpravi bodo sodelovali Peter Dokl, direktor oddelka športniki in olimpijske vrednote na OKS, Vojko

Korošec, ustanovitelj ŠKL-lige, profesor Boro Štrumbelj, Fakulteta za šport in Katja Golja, magistra kineziologije in svetovalka ter trenerka pri kineziološkem centru z varnim, zdravim in poštenim (p)osebnim pristopom BIO-FIT. Ob 17. uri pa se bo dogajanje preselilo na Evropsko ploščad, kjer bo potekal pogovor s slovenskim režiserjem Mitjem Okornom na temo “Kako najti producenta in posneti svoj film?”. Celotno dogajanje bo popestreno tudi z glasbo in voditeljem, organiziran pa bo tudi oder pod zvezdami.

V času festivala, med 14. in 17. junijem, si bo mogoče ogledati tudi razstavo fotografij fotografskega natečaja za osnovnošolce 3. triade, dijake in študente fotografije, ki je potekal v maju pod naslovom Šport združuje in krepi zdravje.

Na zaključni slovesnosti, v soboto, 17. junija 2023, se bodo podelile naslednje nagrade: nagrada za najboljši dokumentarni dolgometražni film, za najboljši dokumentarni kratkometražni film, za najboljši celovečerni film, nagrada organizatorjev in nagrada mladih.

Vsi zmagovalni filmi pa bodo prejeli še nagrado “grand PRIX” in imeli pravico zastopati Slovenijo na zaključnem filmskem festivalu FICTS v Milanu, mestu ustanovitelja festivala. Festival športnega filma v Rogaški Slatini bo s svojim obiskom letos počastil tudi prof. Franco Ascani, predsednik mednarodnega festivala FICTS in član Komisije MOK za kulturo in olimpijsko dediščino. Pridružil pa se mu bo tudi direktor festivala športnega filma Jamajke in predsednik OK Jamajka Christopher Samuda. Festivalsko dogajanje se bo zaključilo z koncertom skupine JEANETTE.

Celoten program in opis filmov na: www.isff.si