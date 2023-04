Nakupovalna središča SES v Sloveniji z izredno dobrimi rezultati

V letu 2022 so bila nakupovalna središča SES v Sloveniji še posebej priljubljena in ponovno se je uspešno uveljavila fizična trgovina: upravljavec nakupovalnih središč SES Spar European Shopping Centers je za svojih pet lokacij v Sloveniji dosegel zavidljive rezultate in beleži trend rasti na vseh ravneh. Prihodki od prodaje v ALEJI Ljubljana, Cityparku Ljubljana, Centru Vič Ljubljana, Citycentru Celje in Europarku Maribor so se v letu 2022 povzpeli na skupno dobrih 660 milijonov evrov in tako zabeležili 20 % rast prodaje glede na leto 2021. Nakupovalna središča SES v Sloveniji je obiskalo več kot 23 milijonov ljudi. SES je v letu 2022 investiral v ukrepe povečanja frekvence obiskovalcev in v koncept trajnosti. Tekom letošnjega leta bo v vseh petih nakupovalnih središčih začelo obratovati pet visokozmogljivih fotovoltaičnih sistemov.

Pozitiven razvoj prodaje kot tudi število obiskovalcev kaže, da si je fizična trgovina v nakupovalnih središčih SES po letih pandemije opomogla ter, da so med potrošniki še posebej priljubljena nakupovalna središča z značajem dogovorjenega mesta srečanja.

Frekvenca obiskovalcev v Sloveniji je bila skozi vse leto zelo razveseljiva in je bila občutno večja kot leto prej.

Christoph Andexlinger CEO SES Foto: SES

Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers:

»Leto 2022 so zaznamovali izzivi tako za naše trgovske partnerje kot tudi za nas. Eksplozivne cene energentov so seveda vplivale tudi na razvoj stroškov pri poslovanju nakupovalnih središč. V takšnih časih se ponovno potrjuje, da je partnerstvo med našimi trgovskimi partnerji in nami koristno za obe strani,« pravi Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers.

Toni Pugelj direktor družbe SES Slovenija Foto: Črt Piksi

Toni Pugelj, Country Manager (regionalni vodja) SES Slovenija:

»Ljudje so se vrnili k fizični trgovini. Skupaj z našimi trgovskimi partnerji smo se v letu 2022 osredotočali na naše stranke. Poleg doživljajskega značaja smo ponudbo storitev na naših nakupovalnih destinacijah še izboljšali. Hkrati vlagamo tudi v gradnjo na naših lokacijah in pripisujemo poseben pomen ukrepom, ki pomembno spodbujajo trajnost. Oboje je še posebej pomembno za naše obiskovalce.«

Blagovni znamki HUGO in BOSS sta se v Sloveniji predstavili v Europarku Maribor. Foto: Mihalič Bojan

Odprlo se je veliko novih, privlačnih vodilnih trgovin

Nakupovalna središča SES v Sloveniji se lahko pohvalijo z raznolikostjo trgovin. Novosti v letu 2022 kažejo na veliko privlačnost lokacij: blagovni znamki HUGO in BOSS sta se v Sloveniji predstavili v Europarku Maribor. Septembra 2022 je bila zaključena obsežna prenova megamarketa Interspar v Citycentru Celje, odprla pa se je trgovina XS Toy Store z veliko ponudbo otroških igrač. Pestra ponudba svetovnih modnih znamk v Cityparku je dodatno obogatena z odprtjem največje trgovine HalfPrice in prenovo nekaterih trgovin, kot sta Desigual in CCC. ALEJA, najmlajše nakupovalno središče v Sloveniji, je svojo ponudbo še dodatno razširila s turistično agencijo Relax in otroško ponudbo v trgovini s.Oliver Kids.

ISO-certificiran sistem upravljanja energije

Nakupovalna središča SES na več načinov upoštevajo idejo »zelene gradnje« (Green Building). Ta se začne s trajnostnim načrtovanjem središč, nadaljuje z uporabo inovativne tehnologije in se razširi na uporabo obnovljivih virov energije. Upravljavec SES že od leta 2019 deluje s sistemom upravljanja energije v skladu s standardom ISO 50001:2018. V letu 2022 je bil sistem upravljanja energije uveden na vseh nakupovalnih lokacijah SES v Sloveniji. Pridobili so tudi certifikat TÜV AUSTRIA.

Dosledna podnebna strategija: Izgradnja fotovoltaike v nakupovalnih središčih

V letu 2022 je bila predvidena izgradnja visoko zmogljivih fotovoltaičnih sistemov za vseh pet nakupovalnih središč. Sistemi s skupno močjo 4300 kilovatov bodo začeli obratovati junija 2023 in bodo v prihodnje pokrivali približno petino lastnih potreb nakupovalnih središč po električni energiji. To je enako, kot če bi zasadili 55.000 dreves na leto. V projekt je bilo investiranih 5,5 milijona evrov.

Nakupovalne lokacije SES v Sloveniji

SES upravlja pet uspešnih nakupovalnih destinacij v Sloveniji: ALEJO Ljubljana, Citypark Ljubljana, Center Vič Ljubljana, Citycenter Celje in Europark Maribor, ki so v letu 2022 skupaj dosegli prodajo v višini več kot 660 milijonov evrov. To ustreza povečanju prodaje za več kot 20 % v primerjavi s prejšnjim letom. Leta 2022 je nakupovalna središča obiskalo več kot 23 milijonov ljudi.

ALEJA kot finalist za nagrade ECSP Awards

Večnamensko nakupovalno središče ALEJA je bilo leta 2022 nominirano za finalista mednarodnega tekmovanja ECSP Design and Development Awards. Zmagovalci bodo razglašeni maja 2023 v Milanu. Nakupovalno središče, ki se je odprlo maja 2020 v času pandemije, navdušuje z edinstveno arhitekturo, sodobnim konceptom in izjemno nakupovalno izkušnjo.

SES je zelo zadovoljen z razvojem po vsej Evropi

Matična družba SES Spar European Shopping Centers upravlja skupno 30 večjih nakupovalnih destinacij v šestih evropskih državah: 27 nakupovalnih središč, dve podružnici Retail Parks in nakupovalno ulico z več kot 830.000 kvadratnimi metri najetih površin v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem, v Severni Italiji, na Madžarskem in na Češkem. SES je vodilni upravljavec centrov za velika nakupovalna središča v Avstriji in Sloveniji.

Bruto prodaja in število obiskovalcev v nakupovalnih središčih SES v Avstriji, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem in Češkem sta se v prejšnjem letu močno povečala. Z več kot 100 milijoni obiskovalcev so trgovski partnerji leta 2022 ustvarili prodajo v skupni vrednosti 3,1 milijarde evrov v nakupovalnih središčih SES (+ 18,5 % v primerjavi z letom 2021). Celotno gledano so nakupovalna središča v Avstriji presegla prodajno raven iz leta 2019. V preteklem letu je SES vložil 35 milijonov evrov v vzdrževanje in trajnostne predelave, kot so obsežni fotovoltaični sistemi in obsežne LED-predelave. V Lienzu na Vzhodnem Tirolskem se je začela gradnja hotela, kot prvega dela nakupovalne četrti v središču mesta. Tako pri posodabljanju obstoječih nakupovalnih središč, kot pri načrtovanju novih lokacij, SES sledi svojemu vodilnemu načelu ustvarjanja nakupovalnega utripa, ki se odraža v zadovoljstvu strank.

Regionalni gospodarski motor in delovna mesta za 18.000 zaposlenih

409 zaposlenih v šestih evropskih državah skrbi za vsakodnevne posle v podjetju SES – od razvoja do delovanja nakupovalnih središč in organizacije. Nakupovalne lokacije SES so delovna mesta za skupno okoli 18.000 zaposlenih iz maloprodajnega, gastronomskega in storitvenega sektorja.