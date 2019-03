Mlada igralka zajokala ob prejemu nagrade #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Otroška igralca iz priljubljene serije Ženska, ki jo lahko na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka ob 19. uri, sta močan vtis pustila tudi na turškem občinstvu, ki jima je namenilo nagrado zlati metulj. Predala jima jo je prav njuna televizijska mama, presenečeno 9-letno igralko pa so ob tem povsem prevzela čustva in je na odru zajokala.